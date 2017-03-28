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''GÜLDÜR GÜLDÜR'' HAYRANLARINA MÜJDELİ HABER

''Güldür Güldür'' hayranlarına müjdeli haber

Ekranların sevilen komedi programı ''Güldür Güldür Show'' artık haftada iki gün yayınlanacak.

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Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Buldu, Aylin Kontente, Çağlar Çorumlu, İrem sak, Onur Atilla, Derya Karadaş, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğlu, Uğur Bilgin, Özgün Aydın, Kıvanç Baran Aslan, Korhan Hepduran ve Ali Sunal'dan oluşan efsane kadro bu hafta hem çarşamba hem cuma kahkahaya boğmaya geliyor.  7'den 70'e herkesin beğeniyle izlediği  yapımcılığını BKM'nin üstlendiğiGüldür Güldür Show bu hafta yeni bölümleri ile çarşamba ve cuma günlerinde Show TV'de ekrana gelecek.

Ekranların sevilen eğlence programı “Güldür Güldür Show” birbirinden eğlenceli skeçleriyle bu hafta çarşamba ve cuma akşamları saat 20.00’de Show TV'de!

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