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GÜNLER SONRA EŞİNİN CESEDİNE ULAŞTI !

Günler sonra eşinin cesedine ulaştı !

Mersin'de sel felaketinde kaybolan Sultan Uncu'nun cesedi eşine günler sorna teslim edildi.

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Mersin'de 29 Aralık'ta yaşanan sel felaketinde denize sürüklenen ve kaybolan 25 yaşındaki Sultan Uncu'nun cesedi Muğla'nın Dalaman ilçesi Kapukargın Lakos koyunda kıyıya vurmuştu. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakını bulunmadığı için genç kadının cenazesi Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Şehir Yeni Mezarlığı kimsesizler mezarlığına defnedilmişti.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 22 Ocak tarihinde denizde balıkçılar tarafından bulunan kadın cesedinin, Mersin'de 29 Aralık 2016 tarihinde yaşanan sel felaketinde kaybolan Sultan Uncu'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı. Sultan Uncu'nun Menteşe ilçesindeki Şehir Yeni Mezarlığı'nda kimsesizler mezarlığındaki cenazesi eşi ve kayınbiraderi tarafından alınarak Hatay götürüldü.

Mersin'de 29 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen sel felaketi bir ailenin de yok olmasına neden olmuştu. Felaketin yaşandığı gün, merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak deresine düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çifti hayatını kaybetmiş, 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki Sultan Uncu ise sel sularında kaybolmuştu. Kayıp kişilerin bulunması için hem karada, hem de denizde yapılan aramalardan sonuç alınamamıştı.

22 Ocak 2017 tarihinde Mersin Toroslar ilçesinden 650 kilometre uzaklıktaki Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Kapukargın Mahallesi Lakos koyunda balık tutan vatandaşlar tarafından bir kadın cesedi bulundu. Tanınmaz halde olduğu için kimliği tespit edilemeyen ceset Muğla Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası 9 Şubat 2017 tarihinde Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Şehir Yeni Mezarlığındaki kimsesiziler mezarlığına A.T. 2017-184 sıra numarası ile defnedildi.

Kimsesizler Mezarlığına defnedilen cenazenin Mersin'de 29 Aralık'ta sel sularına kapılan ve kaybolan Sultan Uncu'ya ait olabileceği ihtimali üzerine Adli Tıp Kurumu yetkilileri ailesinden DNA örnekleri aldı. Yapılan DNA karşılaştırmasında cesedin 1 çocuk annesi Sultan Uncu'ya ait olduğu belirlendi.

Aileye haber verilmesi üzerine cenazeyi teslim almak için Mersin'den Muğla'ya geldi. Şehir Yeni Mezarlığındaki kimsesizler mezarlığında bulunan cenaze eşi Saim Mustafa Uncu ve kardeşi Durak Uncu'ya teslim edildi. Aile basın mensuplarına bilgi vermezken, eşi Saim Mustafa Uncu eşinin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracına tabut ile taşındıktan sonra Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

Sultan Uncu'nun yakınları basın mensuplarına açıklama yapmayacaklarını belirtirken, görüntü ve fotoğraf çekilmesini de istemediklerini belirttiler.

İHA
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