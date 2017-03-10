Haber vermeyen yandı ! Cezası 10 bin 383 TL

Muğla'nın Marmaris İlçesi’ndeki daireyi Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme (GİLKİMBİL) sistemine kayıt etmeden günübirlik kiraya verdiği gerekçesiyle bir emlak firmasına 10 bin 383 lira ceza kesildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, Siteler Mahallesi 203 numaradaki dairenin GİLKİMBİL sistemine kayıt edilmeden günübirlik kiraya verildiği gerekçesiyle ADM Emlak sahibi Adem Batmaz’a 10 bin 383 lira ceza kesti. Adreste yapılan kontrolde L.A., tatil amaçlı olarak Marmaris’e geldiğini emlakçı Adem Batmaz’a ulaşarak evi günübirliğine kiraladığını açıkladı. Emniyet görevlileri de Adem Batmaz hakkında 31.10 2016 tarih ve 678 sayılı olağanüstü hal kapsamında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nu ihlal etmesi sebebiyle idari para cezası uyguladı. ADM Emlak sahibi Adem Batmaz, sorunun kendisiyle ilgili olmadığını, mal sahibi Erol Çardak’ın sisteme kayıtlı olması gerektiğini öne sürerek "Bende bunun gibi 70 tane ev var. Bizim işimiz evleri kiraya vermek ya da satmak. Mal sahibi Erol Çardak. O, GİLKİMBİL’e kayıt olması gerektiği halde olmamış. Ceza durumunu kendisine ilettim ama oralı olmadı. Cezayı mecburen ben ödeyeceğim. Ben küçük bir esnafım üç beş kuruş kazanalım derken böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldım" dedi.