HAKKARİ KÖTÜ İMAJINDAN BÖYLE KURTULACAK

Hakkari kötü imajından böyle kurtulacak

Hakkari'nin terörle anılması ve kötü imajının bölge halkına zarar vermesinin önüne geçebilmek için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ortak çalışma başlattı.

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Hakkari'nin terörle anılması ve kötü imajının bölge halkına zarar vermesinin önüne geçebilmek için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ortak çalışma başlattı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, terörle anılan kenti bu kötü imajından kurtarmak için sivil toplum örgütleri, oda, dernek gibi kesimlerle sohbet toplantıları düzenliyor.

Hakkari Polis Evi'nde basın mensuplarının davet edildiği sohbet toplantısında konuşan İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, ilin kamuoyundaki kötü imajının silinmesi için çalışma başlattıklarını ifade etti. 

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ise Hakkari'nin bugüne kadar kötü haberlerle anıldığını hatırlatarak, "Artık bu kötü imaja hep beraber son vermeliyiz. Ben iddia ediyorum. Hakkari Türkiye'nin en huzurlu ilidir." ifadelerini kullandı.

AA
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