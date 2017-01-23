Hayalet kod adlı tetikçi yakalandı

Türkiye’de Çeçen komutan Ali Osaev’i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanıp delil yetersizliğinden serbest kalan Zona (Hayalet) kod adlı Gürcü tetikçi Temur Makhauri, Ukrayna’da gasp çetesi kurmaktan tutuklandı.

Vatan gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre Türkiye’de Çeçen komutan Ali Osaev’i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve geçtiğimiz Nisan’da delil yetersizliğinden serbest kalan Zona (Hayalet) kod adlı Gürcü tetikçi Temur Makhauri Ukrayna’da gözaltına alındı. Kiev polisinin yaptığı operasyonda bir arkadaşıyla birlikte yakalanan Makhauri mahkemeye çıkarılacak.

Glock’la yakalandı

Türkiye’de serbest kaldıktan sonra Ukrayna’ya geçen Zona kod adlı Temur Makhauri, Kiev polisinin önceki gün yaptığı operasyonla yakalandı. Zona ve arkadaşı, Ukrayna’da hırsızlık ve gasp çetesi kurmak ve yönetmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Ukrayna polisinin düzenlediği operasyonda Kiev’in merkezindeki Baseina Caddesi’nde Gürcistan plakalı lüks bir cip içinde yakalanan Zona’nın üzerinde Glock ve Stechkin marka 2 silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Çeçen kamuflajı

Zona’nın aracını durduran Kiev polisine ‘Ukrayna’da Rus Ordusu’na karşı savaşan Çeçen Birliği’ isimli resmi olmayan bir kimlik kartı göstererek kurtulmaya çalıştığı öğrenildi. Ukrayna’nın doğusunun Rusya işgali altında olması nedeniyle halkın Çeçenlere sempati beslediği biliniyor. Ancak ülkede illegal oluşumlara ve suça karışan bir çok kişinin bu sempatiyi suistimal ettikleri de belirtiliyor. Zona’nın da yaptığı yasa dışı işleri Çeçen ismini kullanarak kamufle etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Kaçmak üzereydi

Türkiye’ye yerleşen Çeçen komutan Ali Osaev 2009’da Zeytinburnu’daki evinin susturucu takılmış tabancayla arkadan vurularak öldürüldü. Cinayete ait kamera görüntülerinde arkadan görünen tetikçinin Zona olduğu iddia edildi. Zona, 2014’te Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen operasyonla yakalandı.

Beraat etmişti

Türkiye’ye kısa bir süre içerisinde 65 defa, Ruslan Papaskiri, Temur Makhauri ve Ali Dubaev gibi çeşitli isimlere düzenlenmiş pasaportlarla giriş-çıkış yapan Zona’nın İstanbul’da Çeçenlerin önde gelen liderlerine yönelik suikastlar konusunda Rus Gizli Servisi (FSB) yetkilisi Bashir Kushtov ile yaptığı görüşmeler ve para alış-verişi teknik takip sonucu tespit edilmişti. Öldürülen Çeçen komutan Doku Umarov’un kardeşi Vaha Umarov tarafından duruşmada teşhis edilen Zona, Nisan 2016’da delil yetersizliği nedeniyle beraat etmişti.