Hırsızdan korkup yanına aldığı parayı kaptırdı

Antalya'da 59 yaşındaki Aysel Vargı'nın içinde 950 lira bulunan cüzdanı, kapkaççılar tarafından çalındı. Vargı, "Hırsızdan korkarken kapkaççılar çaldı" dedi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi, Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Pazar alışverişi için bir yakınıyla evden çıkan Aysel Vargı, hırsızların çalmasından korktuğu için evde bulunan 950 lirayı ve bankalara ait kartları yanına alıp cüzdanına koydu. Yolda yakını ile bir süre yürüyen Vargı pazar yerine girmek üzereyken, yanına yaklaşan 16 yaşlarında bisikletli kişi, cüzdanı alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayın şokunu atlatamayan Aysel Vargı, "Bir yakınıma ait zeytinyağları vardı. Onları sattım. Pazara çıkarken çalınma korkusu yüzünden parayı evde bırakmak istemedim. Ancak bu kez kapkaççı hedefi oldum" dedi.