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HOLLANDA TEMSİLCİLİKLERİNE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Hollanda temsilciliklerine giriş çıkışlar kapatıldı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışların kapatıldığı öğrenildi.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları güvenlik
gerekçesiyle kapatıldı. 

Ayrıca Hollanda Büyükelçiliği Maslahatgüzarının evi ile Başkonsolosun konutu da aynı uygulamaya tabi tutuldu. 

Hollanda yönetimi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da yaşayan Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek üzere bugün yapacağı ziyaretleri engellemişti.

AA
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