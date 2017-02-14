Hollanda'da o isim ilk sırada

Irkçı ve İslam karşıtı açıklamalarıyla öne çıkan ve tüm camileri kapatmayı planlayan siyasetçi, bir ay sonra yapılacak seçimlerde favori görünüyor. Avrupa'da yıl içinde Fransa, Almanya ve İtalya'da seçimler var ve aşırı sağcı partiler yükselişte

Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders seçim kampanyasına İslam ve mülteci karşıtı söylemleriyle başladı. İslam’ın Nazi ideolojisinden daha tehlikeli olduğunu savunan Wilders, Hollanda’daki tüm camileri kapatmak istediğini belirtti.

Son kamuoyu yoklamaları, Wilders’in liderliğindeki Özgürlük Partisi’nin (PVV) parlamentoya en az 30 milletvekili sokacağını gösteriyor.

Pazar günü Hollanda devlet televizyonuna bir mülakat veren Wilders ayrıca, ülke sınırlarını kapatma vaadinde bulundu:

"Sınırlarımızı kapatıp, yabancılara verdiğimiz parayı elimizde tutarak kendi Hollandamızı inşa etmek istiyoruz. Milyarlarca Euro ödüyoruz, Brüksel’e, Yunanistan’a, Afrika’nın gelişimi için ve Hollanda’daki mülteciler için. Tüm harcamaları keseceğiz ve parayı Hollanda’nın kendi halkına vereceğiz."

PVV, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etmesi mümkün görünmüyor. Ancak Wilders’in Hollanda siyasetinde ağırlığını artırdığı da artık inkar edilmiyor.

Uzmanlara göre 150 sandalyeli parlamentoda iktidarı ufak partilerin koalisyona verecekleri destek belirleyecek.

Euronews