SON DAKİKABAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPACAK
  • Hollanda polisi Bakan Kaya'nın aracını durdurdu
  • Galatasaray son dakikada güldü !
  • Hollanda'dan uçuş iptali öncesi küstah teklif
  • Berlin'i kana bulayan isimle bağlantılı isim İzmir'de yakalandı
  • GÖRÜLMEMİŞ KRİZ ! HOLLANDA BAKAN'IN İNİŞ İZNİNİ İPTAL ETTİ

HOLLANDA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği önünde protesto

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan vatandaşlar, protesto gösterisinde bulunuyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan vatandaşlar, protesto gösterisinde bulunuyor.

Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik tutumunun ardından vatandaşlar, Turan Güneş Bulvarı'ndaki Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanmaya başladı.

Ellerindeki Türk bayrakları ve "evet" yazılı dövizlerle büyükelçilik önüne gelen vatandaşlar, Hollanda'nın tutumunu protesto etti. Vatandaşların protestoları sürüyor.

Öte yandan polis ekipleri, büyükelçiliğin bulunduğu Hollanda Caddesi'ni çift taraflı araç trafiğine kapattı.

AA
865
-
Serenay ile Mehmet Günsür'ün sevişme sahnesi rekor kırdıSerenay ile Mehmet Günsür'ün sevişme sahnesi rekor kırdı
Başbakan Yıldırım ölümden döndüBaşbakan Yıldırım ölümden döndü
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın istifasını mı isteyecek ?Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın istifasını mı isteyecek ?
''Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'yi ben aradım''''Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'yi ben aradım''
PSG'li oyuncular ve Rihanna iddiası!PSG'li oyuncular ve Rihanna iddiası!
Türkiye'nin yeni Suriye taktiği: Hilal !Türkiye'nin yeni Suriye taktiği: Hilal !
Polis memurunun kahrolduğu anPolis memurunun kahrolduğu an
Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırıda şok gelişmeEmrah Karaduman'a bıçaklı saldırıda şok gelişme
Hollanda Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldıHollanda Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS