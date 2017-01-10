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HÜRRİYET GAZETESİNDE BİR DEĞİŞİKLİK DAHA

Hürriyet gazetesinde bir değişiklik daha

Yakın zamanda Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'i görevden alan Hürriyet yönetimi bu kez sınır ötesinde değişikliğe gitti.

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Hürriyet gazetesi, Washington Temsilciliği'ne yeni bir isim getirdi. Yaklaşık 7 yıldır Hürriyet'in temsilciliğini yapan Tolga Tanış'ın yerine Cansu Çamlıbel bu görevi sürdürecek.

Tolga Tanış, İstanbul'a dönüş yaparak yine Doğan Medya Grubu'nda çalışmaya devam edecek.

Tanış'ın yerine getirilen Cansu Çamlıbel, pazartesi günleri Hürriyet'te söyleşilere imza atıyordu. Çamlıbel, geçen yıl Harvard'da Neumann gazetecilik bursu almıştı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin de, 6 yıl gazetenin Washington Temsilciliği'ni yapmıştı.

T24

 

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