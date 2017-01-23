Hüseyin Avni Coş'un adı FETÖ araştırmasında

2016 yılı ocak ayında paralel devlet yapılanmasını araştırmaya başlayan Devlet Denetleme Kurulu (DDK), çarpıcı bilgilere ulaştı.



Daha önce il özel idareleri ve belediyelerin FETÖ'ye 2005-2016 tarihleri arasında verdikleri taşınmazların listesini toplayan DDK, araştırmasının bir yönünü de valiliklere çevirdi. Bu kapsamda başta MİT ve MASAK olmak üzere çok sayıda kurumdan valilerle ilgili bilgiler aktı.



Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, bunlar arasında Bank Asya'da hesabı bulunan ve Kimse Yok mu Derneği'ne bağış yapan valilerin de adı yer aldı. Bu kapsamda "Bank Asya'da hesabı bulunan ve Kimse Yokmu Derneği'ne bağışta bulunduğu tespit edilip, pasaportları iptal edilen valiler" başlıklı bir şema oluşturuldu.

Bu şemada, 5 valinin adı yazıldı: Vahdettin Özcan, İbrahim Şahin, Hüseyin Avni Coş, Adnan Yılmaz ve Hasan Karahan.

İddiaya göre Valiler listesi bu 5 isimle sınırlı değil. Sadece listeye, yeni gelen bu isimlerin de eklendiği belirtildi.

