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İKİ BİN KAMU ÇALIŞANI DAHA İHRAÇ EDİLDİ

İki bin kamu çalışanı daha ihraç edildi

Diyarbakır'da FETÖ soruşturmasında bin 970 kişi ihraç edildi.

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DİYARBAKIR Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Diyarbakır'da 4 bin 158 kişi hakkında işlem yapılarak, bin 970 kamu çalışanı ihraç edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'da Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları değerlendirilen, çeşitli kurumlardaki personele yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Genel olarak FETÖ/PDY mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen idari çalışmalar sonucunda, Diyarbakır'daki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, bin 970 kişinin ihraç edildiği belirtilen Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"299 kişi görevlerine iade edilmiş, halen 675 kişi ile ilgili idari işlemler devam etmektedir. Toplam olarak 2 bin 944 kişi hakkında idari işlem yapılmıştır. Bin 214 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bu işlemler sonucunda, 556 kişi tutuklanmıştır. 429 kişi hakkında Denetimli Serbestlik/Adli Kontrol şartı uygulanmış, 159 kişi Cumhuriyet Savcılığı/Mahkeme tarafından serbest bırakılmıştır. Hakkında yakalama kararı çıkarılmış olan 70 kişi halen firari olup aranmaktadır. Toplamda adli ve idari olmak üzere 4158 kişi hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem yapılmıştır.Yapılan tüm çalışmalar hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam etmektedir. Kurumlarımızın FETÖ/PDY mensuplarından arındırılması amacıyla başlatılan çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

DHA
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