  • Türkiye genelinde huzur operasyonu
  • Mete Yarar'dan PKK açıklaması
  • Kartal Karabük'ten çıkamadı
  • DEAŞ'lı kadın teröristlerin konuşmaları ortaya çıktı
  • TSK'dan Rusya'ya yanıt: ''Mehmetçik 10 gündür oradaydı''

İKİNCİ EL ELEKTRONİK SATIŞINA KİMLİK ŞARTI !

İkinci el elektronik satışına kimlik şartı !

Valilik, ikinci el elektronik cihaz alım satımında kimlik bilgi şartını getirdiklerini açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Şanlıurfa Valiliği, ikinci el elektronik cihaz alım  satım işlemleri sırasında alıcı-satıcı kimlik bilgileri alınmadan herhangi bir  işlem yapılmaması şartı getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ikinci el elektronik cihaz  alım-satımı ve hat tahsis işlemleri yapan iş yerleriyle ilgili olarak, yabancı uyruklu ve şüpheli şahısların iletişim konusunda sahte isim veya kimlik bilgileri kullanarak hat tahsisi yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. maddesi 3. fıkrasında "Abonelik  tesisi için gerekli kimlik belgeleri örneği alınmadan işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik kaydı yapılmaz" hükmünün bulunduğu aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"İkinci el elektronik cihaz alım satımlarında alıcı-satıcı kimlik  bilgileri alınmadan yapılan işlemler suçtur ve ilgili maddeye göre cezai işlem  uygulanacaktır. İkinci el elektronik cihaz alım satım işlemleri esnasında  alıcı-satıcı kimlik bilgileri alınmadan herhangi bir işlem yapılmayacak, bahse  konu işyerleri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde  belirlenecek bir iletişim kanalı ile cihaz veya hat satın alacak yabancı uyruklu  ve şüpheli şahısların fotoğraflarının Asayiş Şube Müdürlüğüne ivedi şekilde  gönderilmesi sağlanacak, ikinci el elektronik cihazların satışını yapan  işletmelerin çalışanlarına bu hukuki durum tebliğ edilecek, ikinci el elektronik  cihaz alım ve satımı üzerine faaliyet gösteren iş yerleri; kişilerin kimlik ve  adres bilgilerine, eşya miktar ve özelliklerini belirtir form tanzim edilerek  kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda formun ve faturanın ibraz  edilmesi sağlanacaktır. Tanzim edilen form bir yıl sürece saklanacaktır."

Açıklamada, belirtilen hususların, tebliğ tarihinden başlamak üzere  yerine getirilmesi, yerine getirilemeyecek bir durum söz konusu olması halinde  yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, belirtilen hususlara uyulmaması durumunda  ilgili madde gereği, öngörülen idari para cezasının uygulanacağı kaydedildi.

AA
538
Bahçeli, MHP'nin referandum sloganını açıkladıBahçeli, MHP'nin referandum sloganını açıkladı
Herkes Yazıcıoğlu'nun bu görüntüsünü konuşuyorHerkes Yazıcıoğlu'nun bu görüntüsünü konuşuyor
Aydınlık yazarından şok Bahçeli iddiasıAydınlık yazarından şok Bahçeli iddiası
Güney Afrika'da FETÖ'nün silah şirketi tartışılıyorGüney Afrika'da FETÖ'nün silah şirketi tartışılıyor
Cansu 17 yaşındaydı... Sokak ortasında öldürüldüCansu 17 yaşındaydı... Sokak ortasında öldürüldü
Tacizci bale öğretmeni tutuklandıTacizci bale öğretmeni tutuklandı
Kredi kartlarında tarihi rekorKredi kartlarında tarihi rekor
CHP'li Elif Doğan Türkmen'in oda krizi !CHP'li Elif Doğan Türkmen'in oda krizi !
Fenerbahçe'ye saldırı olayını araştıran amir kim çıktı ?Fenerbahçe'ye saldırı olayını araştıran amir kim çıktı ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS