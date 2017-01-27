YEREL HABERLER
Aydın Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NE SİLAHLI SALDIRI !

İl Milli Eğitim Müdürü'ne silahlı saldırı !

Aydın'da FETÖ'den dolayı ihraç edilen bir memur, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye silahlı saldırıda bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Aydın'da bir süre önce kamu görevinden istifa eden memur, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırganı etkisiz hale getirmek için üzerine atlatan Töre'nin makam şoförü elinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sıralarında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde meydana geldi. Mesaiden çıkan ve kısa bir süre önce Sakarya İl Müdürlüğü görevine atanan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, şoförü Menderes Peker'in kullandığı 09 ACV 45 plakalı makam aracıyla müdürlük binasından ayrıldı. Aracın köşeden döneceği sırada Efeler Güzelhisar İlkokulu'nda sivil memur olarak görev yaparken görevinden istifa eden Murat S. (38), gizlendiği iki aracın arasından yola çıkarak makam aracının önünü kesti.

Makam şoförü müdürü korudu

İl Milli Eğitim Müdürü Töre'yi daha öncede SMS, sosyal medya ve yayın organları aracılığıyla tehdit eden Murat S., belindeki silahı çıkararak araca doğru bir el ateş etti. Makam şoförü Menderes Peker, araçtan inerek saldırganın üzerine atladı. Peker saldırganın elinden silahı almaya çalışırken yaşanan boğuşma sırasında silahın ateş alması sonucu makam şoförü elinden yaralandı.

Makam şoförü Peker'in silahı elinden alması üzerine panikleyen saldırgan, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan inceleme saldırıda kullanılan silahın kuru sıkı olduğu belirlendi. Saldırıdan makam şoförü sayesinde yara almadan kurtulan Pervin Töre, emniyete giderek saldırgan Murat S.'nden şikayetçi oldu.

"Silah elimde patladı"

Yaşanan korku dolu anları anlatan makam şoförü Menderes Peker, "Biz mesai çıkışı arabayla yol çıktık. Birden aracın önüne çıkıp ateş etti. Bir kez ateş ettikten sonra ben araçtan inip üzerine atladım. Silahı elinden almaya çalışırken silah ikinci kez patlayınca yaralandım. Sonra kaçıp uzaklaştı" diye konuştu.

İHA
112
Öldürdüğü eşine mesaj atmış !Öldürdüğü eşine mesaj atmış !
Valilik'ten Ahmet Türk açıklaması !Valilik'ten Ahmet Türk açıklaması !
Üsküdar'da 4 katlı binada yangınÜsküdar'da 4 katlı binada yangın
Çiçek hakkında şok iddianın sahibi ortaya çıktıÇiçek hakkında şok iddianın sahibi ortaya çıktı
Bebeğini denize atan anne ve sevgilisi tutuklandıBebeğini denize atan anne ve sevgilisi tutuklandı
İşte Cübbeli Ahmet'in çocukluk fotoğrafıİşte Cübbeli Ahmet'in çocukluk fotoğrafı
PYD sivilleri katletti: 7 ölü, 3 yaralıPYD sivilleri katletti: 7 ölü, 3 yaralı
Fenerbahçe taraftarı Rıdvan Dilmen'i ''öldürdü''Fenerbahçe taraftarı Rıdvan Dilmen'i ''öldürdü''
Brezilyalı mahkumlar birbirini yemişBrezilyalı mahkumlar birbirini yemiş
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS