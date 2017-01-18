İnan Kıraç'tan FETÖ hakkında şok açıklamalar

VEHBİ Koç’un dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen, Türkiye’nin öncü ve güçlü iş kadınlarından biri olan ve 2000 yılından bu yana ALS hastalığı nedeniyle yalnızca gözleriyle haberleşen Suna Kıraç’ın ideallerini anlatan kitabı gazeteci Rıdvan Akar tarafından kaleme alındı. “İdealler gerçekleşirken: Suna Kıraç’ın izinde 10 yılın öyküsü” adlı kitap, Suna Kıraç’ın başta eğitim olmak üzere bilim, kültür, sanatla ilgili vizyonunu, hedeflerini ve bu yolda bugüne kadar yapılanları kapsıyor. Önceki gün Suna Kıraç’ın eşi İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç’ın davetiyle kitabın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

ASLINDA NEDEN YAPILAMADI?

İnan Kıraç yapılanları özetlerken, Tepebaşı’nda Suna Kıraç’ın hayalini gerçekleştirmek için kurmak istedikleri Suna Kıraç Kültür Merkezi’nin yılan hikayesine dönen “gerçekleşememe macerasını” da anlattı. Bundan 12 yıl önce hazırlanan ve gerçekleşmesi halinde İstanbul’un kültür ve sanat hayatı için en önemli yatırımlardan biri olacak olan projenin mimari tasarımı da ünlü Kanadalı mimar Frank Gehry’e yaptırılmıştı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın projeye destek vermesine rağmen sonuç alınamamasını FETÖ’ye bağlayan Kıraç, “Karşımıza hep engeller çıktı. O dönemde bize karşı çıkarılan engelleri düşününce bu yapıdan kuşkulanıyorum” dedi.

200 MİLYON DOLARLIK PROJE

Kıraç, “Suna’nın en büyük hayallerinden biriydi. Mevcut arazide hem TRT hem de Belediye olduğu için çok sorun çıktı. Farklı formüller geliştirdik ama olmadı. 200 milyon dolarlık projede yol alamadık. Belediyenin sahibi olduğu otopark için çok yüksek paralar istendi. Sürekli yolumuz kesildi. Bürokrasiye takıldık. Dünyanın en ünlü mimararından Frank Gehry’nin bir eseri İstanbul’a çok şey katacaktı. Tüm bunları adım adım yazdım. Şimdi düşünüyorum da Cumhurbaşkanımızın ve belediye başkanımızın desteğine rağmen yapamamızın nedeni FETÖ olabilir” dedi. Sohbetimiz sırasında İnan Kıraç’ın bu konuyla ilgili 10 yıllık süreçte yaşananlardan da bir kitap hazırladığını ancak kamuoyuyla paylaşmadığını öğrendik.

TEGV BU YAPIYA KARŞI KURULDU

İnan Kıraç, Vehbi Koç’un Fethullah Gülen’in yarattığı tehlikeyi çok önceden gördüğünü de anlattığı konuşmasında, “Vehbi Bey hadiseyi görmüştü. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı’nın kurulmasını bu yüzden istemişti” dedi. Şu anda Eskişehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen’in o dönemde gelip, “TEV çok iyi ama organize değilsiniz, organize olup bir istikamete gitmeniz lazım” dediğini, Vehbi Koç’un da Suna Kıraç’ın da aynı fikirde olmasıyla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kurulmasına karar verildiğini anlattı.

İnan ve Suna Kıraç’ın kızları İpek Kıraç da toplantıda yaptığı duygusal konuşmada ileride anne-babasının hikayesini anlatan bir kitap yazmayı düşündüğünü söyledi

Erdoğan olmasa kurtulamazdık

İNAN Kıraç, Koç Holding’de Otomotiv Şirketleri Başkanlığı yaptığı dönemde, 1992 yılında 3800 bayilerinden 80’inden şüphelendiklerini anlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’ye karşı verdiği mücadeleyle ilgili görüşlerini de şöyle anlattı: “1992-98 yılları arasında yöneticilik yaptım. O dönemde 3800 bayiden 80-100’ün bu yapılarla ilgili olduğunu düşündük. O zaman bir şey yapmadık. Yalnız samimiyetle söylüyorum. Bu adam bu kadar kabiliyetli olamaz, bu kadar kafası işleyen olamaz, bu kadar sistemli olamaz. Buldukları sistemler çok gelişmiş. Dünyanın her tarafında okullar kurulmuş. Bugün Cumhurbaşkanımızı o bakımdan hayranlıkla seyrediyorum, o olmasa biz bundan kurtulamazdık” dedi.



Vehbi Koç uzak durun demişti

KIRAÇ, Vehbi Koç’un bu yapıdan uzak durulmasını da vasiyet ettiğini söylerken, “Vehbi Bey hadiseyi görmüştü. Biz de Suna da ben de Rahmi de hep mesafeli olduk. Ancak Mustafa (Koç) TÜSİAD ekibiyle tesadüfen ziyarete gitti. Döndüğünde kendisine dedesinin vasiyeti olduğunu söyledim, birlikte Rahmi’ye gittik. Rahmi’den vasiyeti söylemesini istedim. Mustafa gidileceğini bilmediğini, tesadüfen olduğunu söyledi…” dedi.

Son 10 yılı anlatıyor

2006 yılında çıkan “Ömründen Uzun İdeallerim var” kitabının devamı niteliğinde olan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yayınları Anı Dizisi’nin ikinci kitabı, “İdealler Gerçekleşirken: Suna Kıraç’ın izinde, 10 yılın öyküsü”, son 10 yılda Suna Kıraç’ın idealleri çerçevesinde gelişen hayatları, Suna Kıraç’ın çizdiği hedefe doğru ilerleyen, bu uğurda emek veren yol arkadaşlarını ve onların umut, inanç, özveri ve başarı ile taçlanmış öykülerini içeriyor. Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan Koç Holding’in bir süre yöneticiliğini yapan Suna Kıraç’ın doğuşuna, gelişimine ve sürdürülmesine katkıda bulunduğu Koç Vakfı, Koç Lisesi, Koç Üniversitesi, Galatasaray Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü ve Kaleiçi Müzesi, Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve uzun yıllardır onu yatağa bağlayan hastalığı üzerine kurulan, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde [İnan Kıraç, yapımı yılan hikayesine dönen ‘Suna Kıraç Kültür Merkezi’yle ilgili konuştu]

yer alan Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı (NDAL) gibi kurumlar ve bu kurumların kahramanları kitabın ikinci bölümde tanıklıklarıyla anlatılıyor.

Bir babayiğit Türk otomobilini yapacak

KARSAN Yönetim Kurulu Başkanı olan İnan Kıraç, Türkiye’de otomotiv sanayinin Avrupa’nın en iyi fabrikalarına sahip olduğunu söylüyor. Türkiye’nin otomotiv sektöründe kendi markasını çıkaracağına inandığını da ifade eden Kıraç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadesini de kullanarak, “Bir babayiğit çıkacak ve bunu yapacak” diyor.

ABD Başkanı seçilen Trump’ın otomotiv sektörünü etkileyen çıkışlarını da değerlendiren Kıraç, “Amerika’da aslında bu hep var. Amerikan malı kullanmazsanız Amerika üretiminizi almaz. Üretim yapıyorsanız bunun yüzde 60’ı Amerikan malı olmalı. Motorun içinde Bosch marka pomba kullanıyorsanız, Amerikalılar ‘bunu çıkar Amerikan malı kullan’ diyor. Amerika entresan bir memleket, bazı şeyleri çok doğru yapıyor” açıklamasını yapıyor. New York Taksi ihalesine giren ve dünya devleriyle yarışan Karsan’ın son olarak ABD’de 282 bin aracını yenileyecek posta ofisi araçlarının ihalesine katıldığını ve son tura kalan 6 şirketten biri olduğu bilgisini veren Kıraç, ürettikleri araçların 6 ay deneneceğini ve kararın bu deneme sonrasında verileceğini söylüyor.