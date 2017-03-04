İnşaatta korkunç kaza; 7. kattan düştü

Olay, Beyşehir ilçesi Avşar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnşaat halinde bulunan binanın 7'nci katında çalışan Fuat Sarısu (20), dengesini kaybetmesi sonucu toprak zemin üzerine düşerek ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi ambulans ile Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilen Sarısu'nun vücudunda çok sayıda kırık olduğu Van'dan çalışmak için ilçeye geldiği öğrenildi.

Polis olay yeri inceleme ekipleri, olay sonrasında inşaat alanına gelerek incelemede bulundu. İnşaat alanında bir görevli ise çekim yapmak isteyen gazetecilere engel olmak isteyince taraflar arasında tartışma yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.