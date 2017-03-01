İntihar girişimini Vali önledi

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, cezaevinden çıktığını ve iş bulamadığı için valilik binası çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan 50 yaşındaki Abdullah B.'yi ikna ederek vazgeçirdi.

Olay, öğle saatlerinde Adıyaman Valiliği binasında meydana geldi. İddiaya göre, iş bulamadığını öne süren Abdullah B., valilik binasının çatısına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Abdullah B.'yi gören görevliler çevrede önlem alarak, ikna etmek için konuşmaya başladı. Ancak, görevliler başarılı olamayınca, bu kez olayı duyan Abdullah Erin çatıya çıkarak, iş bulmasına yardımcı olacağını söylediği Abdullah B.'yi ikna etti.

İkna edilmesinin ardından görevlilerin çatından indirdiği Abdullah B., makamında Vali Erin ile görüştü.