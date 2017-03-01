SON DAKİKABAŞBAKAN YILDIRIM: KILIÇDAROĞLU İSTİYORSA GELSİN - CANLI İZLE
  • Erdoğan'a suikast davası: Devlet isteseydi sizi öldürürdü
  • Denize atlayan belediye başkanı dalgıcı kurtardı
  • MİT tüm yetkilerini İçişleri Bakanlığı'na devrediyor
  • 122 bin kişinin telefonunda ByLock çıktı
  • Dolandırıcıların yeni taktiği pes dedirtti
YEREL HABERLER
Adıyaman Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İNTİHAR GİRİŞİMİNİ VALİ ÖNLEDİ

İntihar girişimini Vali önledi

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, inthar etmek için valilik binası çatısına çıkan 50 yaşındaki bir kişiyi vazgeçirdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, cezaevinden çıktığını ve iş bulamadığı için valilik binası çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan 50 yaşındaki Abdullah B.'yi ikna ederek vazgeçirdi.

Olay, öğle saatlerinde Adıyaman Valiliği binasında meydana geldi. İddiaya göre, iş bulamadığını öne süren Abdullah B., valilik binasının çatısına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Abdullah B.'yi gören görevliler çevrede önlem alarak, ikna etmek için konuşmaya başladı. Ancak, görevliler başarılı olamayınca, bu kez olayı duyan Abdullah Erin çatıya çıkarak, iş bulmasına yardımcı olacağını söylediği Abdullah B.'yi ikna etti.

İkna edilmesinin ardından görevlilerin çatından indirdiği Abdullah B., makamında Vali Erin ile görüştü.

İntihar girişimini Vali önledi

DHA
244
-
Türkiye'ye küstah tehdit !Türkiye'ye küstah tehdit !
Nihat Doğan'dan Müjdat Gezen'e sert cevapNihat Doğan'dan Müjdat Gezen'e sert cevap
Yıllar sonra ilk kez su içtiYıllar sonra ilk kez su içti
Japonya'dan insanlığın geleceği ile ilgili şok açıklamaJaponya'dan insanlığın geleceği ile ilgili şok açıklama
TFF'den küme düşürülme iddiasına cevap !TFF'den küme düşürülme iddiasına cevap !
Almanya ile kriz büyüyor !Almanya ile kriz büyüyor !
Sosyal medyayı sallayan oturuş !Sosyal medyayı sallayan oturuş !
Rusya ve Çin'den Suriye kararına veto !Rusya ve Çin'den Suriye kararına veto !
Eşini öldüren adamdan ''kaza'' savunmasıEşini öldüren adamdan ''kaza'' savunması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS