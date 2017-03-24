İranlı turistler Antalya'da para saçıyor

Nevruz Bayramı dolasıyla İran'dan günde 20 uçağın indiği Antalya'da, İranlı turistler tarihi ve turistik mekanlarda, alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Türk turizmcilerin yeni gözdesi İranlı turistler, Nevruz Bayramı'nda Türkiye'yi tercih etti. Tebriz, Şiraz, İsfahan, Meşhed gibi birçok İran kentinden gelen turistler, aileleri ve arkadaş gruplarıyla alışveriş merkezlerini hareketlendirdi. Antalya'daki alışveriş merkezleri ve otellerde, İranlıların kentten memnun ayrılması için özel programlar ve festivaller düzenlendi. Bazı alışveriş merkezleri de Farsça tanıtım afişleri hazırlayarak, turistlere özel kampanyalar başlattı.

Tarihi ve turistik mekanların yanı sıra alışveriş merkezlerine giden İranlı turistler, ülkelerinde yakından görme fırsatı bulamadıkları Sepideh, Hossein Tohi, Kamran başta olmak üzere çok sayıda ünlünün konserine katılıyor. Ünlülerin imza törenlerinde de yer alan turistler, birlikte fotoğraf çektiriyor.

İranlılara yönelik özel etkinlikler düzenleyen MarkAntalya Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Ceyda Gamzeli, Orta Doğu'da kutlanan Nevruz Bayramı dolayısıyla çok sayıda turistin kente geldiğini belirtti.

Turistlerin, alışveriş merkezlerini canlandırdığına dikkati çeken Gamzeli, düzenledikleri festivallerin büyük ilgi gördüğünü, bunun alışverişi de olumlu etkilediğini anlattı.

AVM'deki iş yerlerinin yüzde 50'sinin promosyon çalışması yaptığına değinen Gamzeli, "15 gün boyunca hep birlikte Nevruz'u kutlayacağız. İranlı turistlerin gelişi, alışveriş merkezini canlandırdı. İranlı turistler yüksek satın alma gücüne sahip. Buraya da alışveriş odaklı geliyorlar ve Türk markalarını çok seviyorlar. 7 Nisan'a kadar hareketliliğin devam edeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"Türkiye güvenli bir ülke"

İranlı turistlerden Kamyar Hojati de 8 yıldır Nevruz tatili için Türkiye'ye geldiklerini, her yıl memnun ayrıldıklarını söyledi. Türkiye'yi çok sevdikleri için buraya geldiklerini anlatan Hojati, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu ifade etti.

Eşi Jaleh Dehganiyan ise her yıl Nevruz Bayramı ve yaz tatili için Türkiye'yi tercih ettiklerini ve burada çok eğlendiklerini dile getirdi.

Navid Naimy de 32 kişilik arkadaş grubuyla Antalya'ya geldiğini belirterek, "Türkiye'ye yedinci kez geliyorum. Bayram tatili için muhteşem bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Nahid Hagh, bol bol alışveriş yaptıklarını ve istedikleri bütün markaları bulabildiklerini vurguladı. Dubai'nin havasını sevmediğini dile getiren Hagh, "Türkiye gerçekten güzel bir ülke. Antalya'nın tüm tarihi mekanlarını gezdik, her yerini biliyorum." diye konuştu.

Tatil için ailesiyle gelen Armin Hozarty, güzel vakit geçirmek için Antalya'nın doğru bir tercih olduğunu, hem denize girdiğini hem de rafting yaptığını söyledi. Bir haftalık tatil planladığını belirten Hozarty, festivalde karşılaştığı farklı ülkelerde yaşayan İranlı sanatçıların kendisi için sürpriz olduğunu kaydetti.

Ashkan Hassani da ailesiyle tatile geldiğini, arkadaşlarına hediyeler aldığını belirtti.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, İran pazarından sadece Nevruz döneminde 2015 yılında 30 bin, 2016 yılında ise 28 bin turist geldiğini hatırlattı.

Nevruz Bayramı ile kente uçakların inmeye başladığını vurgulayan Duran, "Turizm sezonunu İranlı turistlerle açıyoruz. Nevruz Bayramı sezona başlangıç oldu. Tahran dışında, İran'daki şehirlerden uçuşlar anlamında hareketlilik var. İran'dan günlük ortalama 20 uçak geliyor. Yani günde 7 bin civarında yolcu geliyor." dedi.

Yoğunluğun daha da artacağına işaret eden Duran, Tahran'dan direkt uçuşlara izin verilmediğini ancak diğer şehirlerden uçakların gelebildiğini söyledi. Tahran'dan direkt uçuşlara izin verilmesi halinde yoğunluğun artacağına dikkati çeken Duran, Antalya'da otel ve alışveriş merkezlerinin İranlı turistler için hazırlıklarını tamamladığını kaydetti.