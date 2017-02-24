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İSRAİL ÖYLE BİR ŞEY İCAT ETTİ Kİ...

İsrail öyle bir şey icat etti ki...

İsrail'de Ben-Gudion Üniversitesi, insansız hava aracına eklenen kamerayla internetsiz ortamda bilgisayardan veri hırsızlığı yapmayı başardı.

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İsrail'de bulunan Ben-Gudion Üniversitesi'nde yazılım ve insansız hava aracına eklenen bir kamera ile internetsiz ortamda bilgisayardan veri hırsızlığı yapmayı başardı

İsrailli Ben-Gudion Üniversitesi’nde geliştirilen yazılım ve bir insansız hava aracına eklenen bir kamera ile internete bağlı olmayan bir bilgisayardan veri aktarımı sağlandı.

Uzmanlara göre bu düzenek bilgisayarların sabit disklerinin LED indikatörlerini manipüle ediyor ve veri aktarımını sağlıyor. Uzmanlara göre bu tür bilgi hırsızlığının fark edilmesi de imkânsız.

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