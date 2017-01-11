İŞSİZLERE GÜNDE 50 TL + SGK

İşsizlere günde 50 TL + SGK

İşbaşı Eğitim Programı ile işsizler hem meslek ediniyor hem de aldığı eğitim sırasında günde 50 lira kazanıyor.

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu programı 6 ay olarak uyguluyordu. Geçen yıl yapılan düzenlemeyle bu süre 12 aya çıkarıldı. Bu imkandan yararlanmak için 15 yaşını doldurmak, işsiz olmak ve İŞKUR'a kayıt yaptırmak yeterli. Lise ve üniversite öğrencileri de okurken bu programlara katılabiliyor. Programa katılanlar, belirlenen işyerine giderek işi yerinde görüp öğrenebiliyor. İşbaşı eğitim programlarına katılanlara günde 50 lira ödeniyor. Bu ödeme devlet tarafından yapılıyor. Üniversite öğrencileri, program süresince burs ve kredilerini de kesilmeden alabiliyor. Ayrıca katılımcılar; iş kazası ve meslek hastalığı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri İŞKUR tarafından ödendiğinden, sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bu programdan bu yıl 500 bin işsizin yararlanması planlanıyor.

İşbaşı Eğitim Programı'nı en az 2 sigortalı çalışanı olan özel sektöre ait bütün kurum, kuruluş ve işyerleri düzenleyebiliyor. Programı tamamlayan 18-29 yaş arasındaki kişileri 3 ay içinde işe alan işveren, çalışanın işveren primini ödemiyor. Bu prim, 30 ila 42 ay arasında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. 30 yaşından büyük işsizi eğitimden sonra işe alan işverenlere ise 6 aydan 30 aya kadar prim desteği veriliyor. Bu işçilerin sigorta primini İŞKUR karşılıyor.

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