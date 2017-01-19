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İSTANBULLULAR DİKKAT ! BU İLÇELERE ELEKTRİK VERİLMEYECEK

İstanbullular dikkat ! Bu ilçelere elektrik verilmeyecek

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 9 ilçedeki bazı bölgelere elektrik verilmeyecek.

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İstanbul'un Avrupa yakasındaki 9 ilçenin bazı bölgelerine, 22 Ocak Pazar günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 22 Ocak Pazar günü Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenyurt, Sarıyer, Fatih, Büyükçekmece, Silivri, Bağcılar ve Güngören'de bazı bölgeler elektrik alamayacak.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

"Bahçelievler'de 07.00-18.30 saatlerinde, Yenibosna Merkez Mahallesi Arif Ağa, Ata 1, Barış, Bloklar, Boyner, Çavuş, Elif, Erciyes 1, Erdal, Gündüz, Huzur, Ihlamur 3, Kahraman, Karakol, Kavak, Kaya 1, Kayalık, Köyaltı, Nigar, Okul 2, Oruç Reis, Öksüz, Paktaş, Remzi Özkaya sokaklar, Prof. Dr. M. Nevzat Pisak, Atatürk, Çınar, Değirmenbahçe, Sanayi, Siteler, Yıldırım Beyazıt caddeleri ile Cobançeşme Mahallesi Altay, Aşiyan 1, Kımız, Manavgat, Okul, Selvi, Serik, Tepecik, Yaprak 1, Dumlupınar, Mithatpaşa caddeleri.

Küçükçekmece'de 07.00-18.30 saatlerinde, Kartaltepe Mahallesi Çobançeşme Fidanlık sokak ve civarı.

Esenyurt'ta 07.00-18.00 saatlerinde, Orhan Gazi Mahallesi Atatürk Bulvarı ve civarı, 09.00-20.00 saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman ve civarı.

Sarıyer'de 08.00-18.00 saatlerinde, İstinye, Yeniköy, Ferahevler, Tarabya, Kireçburnu mahalleleri ve civarı, 08.00-16.00 saatlerinde Maslak Mahallesi AOS 13. Sokak.

Fatih'te 08.00-20.00 saatlerinde, Cibali Mahallesi Elvanzade Cami, Cemalettin Efendi, Tepedelen, Yeşil Tulumba, Yeni Tulumba Çıkmazı, Bostan Hamamı, Pekmezci, Fukarababası sokaklar, Salihpaşa, Üsküplü caddeleri, Atatürk Bulvarı, Sarıdemir Mahallesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi.

Büyükçekmece'de 09.00-18.00 saatlerinde, Kumburgaz Mahallesi Yalı, Tulumbadere, Kürk, E5 Kuzey Yanyol caddeleri, Şahika, Şan, Volkan, Çiftli 1 sokaklar, Yenimahalle Mahallesi Menzil, Örgün, Bengü 2. sokakları ile Künk, Recep Yazıcıoğlu caddeleri ve civarı.

Silivri'de 09.00-14.00 saatlerinde, Sinan Mahallesi İlhan Caddesi ve civarı.

Bağcılar'da 09.00-18.00 saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile 4, 4/1b, 4/1a, 7, 8/3, 6, 5, 4/2a, 4/2, 4/3a, 6/a, 8/5a, 8/5, 6/1, 8/4. sokakları ve civarı.

Güngören'de 10.00-18.00 saatlerinde Gençosman Mahallesi Aktara, Atalay sokaklar ve civarı."

AA
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