  • 3 milyon mülteci Türkiye yolunda !
  • Hükümetten Galatasaray'a sert tepki
  • Avrupa yaz saatine geçti, Türkiye'de saatler şaştı
  • Adil Gür'den referandum anketi
  • 50 milyonluk vurgun
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İSTANBULLULAR DİKKAT ! YARIN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbullular dikkat ! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı program nedeniyle Zeytinburnu'nda yarın bazı yollar kapatılacak.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı "TÜGVA 4. Gençlik Programı" nedeniyle Zeytinburnu'nda yarın bazı yollar kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılacan açıklamada şöyle denildi:

" 27.03.2017 Pazartesi günü İlimiz Zeytinburnu ilçesinde bulunan Abdi İpekçi Spor Salonunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın katılımlarıyla yapılacak olan "TÜGVA 4. Gençlik Programı" etkinliği ile ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında; 27.03.2017 günü 08.00-20.00 saatleri arasında Zeytinburnu Genç Osman Caddesi-10.Yıl Caddesi Kesişimi (BP Önünden) ve Belgradkapı Caddesi-10. Yıl caddesi Kesişimi (Belgradkapı Kavşağı) trafiğe kapatılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. "

DHA
52
-
Ümit Özdağ'dan Başbakan Yıldırım hakkında şok iddiaÜmit Özdağ'dan Başbakan Yıldırım hakkında şok iddia
Şehit Halisdemir'in pastasını yapan kadından şok sözlerŞehit Halisdemir'in pastasını yapan kadından şok sözler
Türkeş referandum kararını açıkladıTürkeş referandum kararını açıkladı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu sen yalan makinesisinErdoğan: Kılıçdaroğlu sen yalan makinesisin
Türk lirasında yeni dönem başlıyorTürk lirasında yeni dönem başlıyor
FETÖ, Tatlıses'in mallarına böyle çökmüşFETÖ, Tatlıses'in mallarına böyle çökmüş
Galatasaray'da FETÖ'cülerle ilgili şok kararGalatasaray'da FETÖ'cülerle ilgili şok karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şok 'Kılıçdaroğlu' çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şok 'Kılıçdaroğlu' çıkışı
Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybettiKorkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS