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İSTANBULLULARA MÜJDE: PENDİK-KADIKÖY 35 DAKİKAYA İNİYOR

İstanbullulara müjde: Pendik-Kadıköy 35 dakikaya iniyor

İstanbul'da Kadıköy-Kartal metro hattı Tavşantepe'ye kadar uzatıldı. Pendik-Kadıköy arası 35 dakikaya inecek.

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Habertürk'teki habere göre, halen Kadıköy-Kartal arasında hizmette olan metrohattını, Tavşantepe’ye kadar uzatan, ‘M4 Hattı Tavşantepe, Pendik ve Yakacık’ metroistasyonlarının resmi açılışı bugün gerçekleştirilecek. Seferlere resmen başlayacak 4.4 kilometre uzunluğundaki metro hattıyla beraber, Pendik’ten Kadıköy’e ulaşımın süresinin 35 dakika olması planlanıyor.

 Toplamda 16 durağa sahip olan Kartal-Kadıköy metro hattı böylece 19 durağa çıkmış olacak. Bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak açılış için İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uyarısı yaptı. Açıklamada, “Tören organizasyonu nedeniyle Tavşantepe-Pendik ve Yakacık istasyonlarımız tören sonrasına kadar kapalı olacaktır” denildi.

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Habertürk
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