İŞTE İLK CUMHURBAŞKANI ADAYI

İşte ilk Cumhurbaşkanı adayı

BBP, referandumdan ''evet'' çıkması durumunda Mustafa Destici'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

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BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican, referandumdan 'evet' çıkması durumunda BBP lideri Mustafa Destici'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

KRT'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican, referandumdan 'evet' çıkması durumunda BBP lideri Mustafa Destici'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

"DESTİCİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK"

18 maddelik Cumhurbaşkanlığı sisteminde 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olunabiliyor. BBP'li Mustafa Mican, referandum geçerse, partilerinin Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. Mican, teklif edilen anayasada bazı çekinceleri olduğunu, sistemin yalnış birinin eline geçmesinden endişe duyduklarını söyledi.

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