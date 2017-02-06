İşte Türkiye Varlık Fonu yönetimi

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yiğit Bulut, Kerem Alkin, Himmet Karadağ ve Oral Erdoğan atandı.

Daha önce Başbakanlıktan alınan bilgiye göre Varlık Fonu Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Bostan atanmıştı.

Söz konusu atamaların Başbakan Binali Yıldırım tarafından onaylandığı belirtildi.

MEHMET BOSTAN

1971 İstanbul doğumlu Mehmet Bostan, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu ve İstanbul Bilgi Üniversitesinden İngilizce İşletme Yüksek Lisans (MBA) aldı.

İş hayatına 1995 yılında başlayan Bostan, Denizbankta Kurumsal Bankacılık Yetkilisi, BNP Ak Dresdner Bankta Pazarlama Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında Müdür görevlerinde bulundu. Son olarak Dresdner Bank AG Türkiye Baştemsilcisi olarak görev alan Bostan, 1 Eylül 2009 tarihi itibariyle Güneş Sigortada Mali İşler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Bu görevinin ardından Vakıf Emeklilik Genel Müdürü oldu. 15/08/2013 tarihinde SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği'ne atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Bostan, iyi derecede İngilizce biliyor.

Mehmet BOSTAN, 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevine getirildi.

ORAL ERDOĞAN

Prof. Dr. Oral ERDOĞAN 1969 yılında Antalya’da doğmuştur. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 2000 yılında doçent, 2005 yılında profesör olmuştur.

Başlıca akademik çalışma alanları Finansal Yönetim, Finansal Piyasalar, Finansal Modelleme, Finansal Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar, Deniz İşletmeciliği ve Finansı olan Prof. Dr. Oral ERDOĞAN’ın, pek çok ulusal ve uluslararası kitap, makale ve bildirisi yayınlanmıştır.

KEREM ALKİN

28 Haziran 1965, İstanbul doğumlu olan Prof.Dr. Kerem Alkin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladığı lisans eğitiminin ardından, lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans programı ile sürdürmüştür. Doktorasını 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı’nda tamamlayan Alkin, akademik kariyerine 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi araştırma görevlisi olarak başlamıştır.

1999 – 2001 yılları arasında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Para-Banka Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Alkin’in profesörlük ataması 2004 yılında, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi nezdinde İktisat Ana Bilim Dalı kadrosuna yapılmıştır.

Kerem Alkin, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptığı dönemde, 2001-2013 arası, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Uluslararası Ticaret ile, Bankacılık-Finans Bölüm Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür.

Prof. Dr. Kerem Alkin, 2010 – 2013 yılları arasında Bloomberg HT Televizyon Kanalı Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüş ve 16 Nisan 2013’den itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanlığı görevini üstlenerek, tekrar tam zamanlı olarak akademisyenlik görevini sürdürmüştür.

11 Mart 2014’den, 23 Mart 2015’e kadar Nişantaşı Üniversitesi Rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Kerem Alkin, 26 Mart 2015’den bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi‘nde öğretim üyeliği, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanlığı ile, Mobilsiad Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte ve aynı zamanda Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde öğretim üyeliği görevini de sürdürmektedir.

YİĞİT BULUT

Yiğit Bulut, 1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğmuştur. Babası Adalet Partisi'nden 1977 yılında Edirne milletvekili seçilen Mustafa Bulut'tur.

Orta eğitimini Galatasaray Lisesinde tamamladı ve Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünden mezun oldu. Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde köşe yazarlığı da yapan Yiğit Bulut, Star Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yaptı. CNN Türk'te Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

2009'da Habertürk TV'de "Sansürsüz" adlı tartışma programını başlattı.

2010'da getirildiği Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine, 3 Ocak 2012 tarihinde Ciner Medya Grubu tarafından son verildi.Aynı zamanda Gazete Habertürk'teki köşesinden yayınladığı yazıları da sona ermiş oldu.

Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 1 yılı aşkın bir süredir 24 TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdüren Yiğit Bulut , 13 Temmuz 2013 tarihinde yeni görevi nedeni ile bu görevinden ayrılmıştır.

Yiğit Bulut, 2013 yılının Temmuz ayında Başbakanlık Başdanışmanlığı'na atanmıştır. 30 Ağustos 2014 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına getirilmiştir.

İngilizce ve Fransızca bilen Yiğit Bulut, Aydın Doğan'ın bacanağı olan eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek'in kızı, Kanal D spikerlerinden Şule Zeybek ile 2 Şubat 2000 tarihinde evlendi, 2010 yılında boşandı. Ahmet (d.2007) adında bir çocukları vardır.