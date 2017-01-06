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İZMİR'DE SALDIRAN TERÖRİSTLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İzmir'de saldıran teröristlerin kimliği belli oldu

İzmir Adliyesi önünde bomba yüklü araç patlatan teröristlerin kimliği tespit edildi

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İzmir Adliyesi'ne teröristlerin bomba yüklü araçla saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can şehit olmuş 3'ü polis 6 kişi yaralanmış, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden S.O. ve A.K. adına düzenlenmiş sürücü belgeleri ortaya çıktı.

PKK BAĞLANTISI

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili "Teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Eyleme ve kişilerin kimliklerine bakıldığında, eylemi yapanların PKK olduğu değerlendiriliyor" dedi.

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