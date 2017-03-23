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KADIN KIYAFETLİ PKK’LILARA DARBE

Kadın kıyafetli PKK’lılara darbe

DEAŞ’ın 2014 yılında intikam için kadın kıyafeti giydirdiği YPG’li militanlar, kadın kıyafetlerini Suriye’den Irak’a geçişte kamuflaj olarak kullanmaya başladı.

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Terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında intikam için kadın kıyafeti giydirdiği YPG'li militanlar, kadın kıyafetlerini Suriye'den Irak'a geçişte kamuflaj olarak kullanmaya başladı. Peşmerge, erkek teröristlerin Suriye'den, Irak'a kadın kıyafetleriyle geçmeye çalışması sırasında fark ederek ateş açmasıyla YPG" militanlardan 1'i öldürüldü, 10'u yaralandı.

Türkiye'de terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerinin kameralarına takılmamak ve kimliklerinin deşifre olmaması için kullandığı kadın kıyafetleriyle kamufle olma yöntemini YPG Suriye-Irak hattında uygulamaya koyduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde PKK'nın Suriye kolu YPG'li erkek teröristler, giydikleri kadın kıyafetleri ile Sincar'a geçmek istedi. Kıyafetlerinin içerisinde mühimmat ve silahlar bulunan YGP'li teröristleri fark eden Peşmerge ateş açtı. Olayda, YPG'li teröristlerden 1'i ölürken, 10'u da yaralandı. Hepsinin kadın kıyafeti giymiş erkek olduğu ortaya çıktı.

İHA
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