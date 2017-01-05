KAHRAMAN POLİS FETHİ SEKİN ŞEHİT OLDU

Kahraman polis Fethi Sekin şehit oldu

İzmir'de adliyeye yapılan saldırıyı canı pahasına önleyen Fethi Sakın şehit oldu.

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İzmir'de adliyeye yönelik alçak saldırıda çok önemli detay... Bomba yüklü araç, el bombaları, silahlarla katliam yapmaya gelen teröristleri şehit polis fark etti. Alçak saldırıda polis memuru Fethi Sekin ve 1 adliye çalışanı şehit oldu. Teröristlerin erken fark edilmesi ise çok büyük bir katliamın önüne geçti. Çatışmada 2 terörist öldürüldü.

Şehit polis Fethi Sekin'in saldırı sırasında halkı ilk uyaran ve teröristlerle de çatışmaya giren ilk polis olduğu belirtildi. PKK'lı oldukları değerlendirilen 3 terörist bugünbomba yüklü araç, kalaşnikoflar, el bomabaları, RPG 7 ile adliyeye geldi. Teröristlerin bomba yüklü aracı patlatıp yaşanan kargaşada büyük bir katliama imza atmayı planladıkları düşünülüyor.

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Adliye girişinde polis memuru Fethi Sekin teröristlerden şüphelendi. Aracı aramak istemesi sırasında teröristler kaçmaya başladı. Teröristlerin kaçarken bomba yüklü aracı patlattığı bildiriliyor.

Çıkan patlama ve çatışmada kahraman polis memuru Sekin ile bir adliye çalışanı şehitoldu. 2 terörist öldürüldü.

Vali Erol Ayyıldız da İzmir polisinin kahramanlığına vurgu yaptı. 

 Ayyıldız, “Örgüt bazında kim olabilir değerlendiriyoruz. Elde olan verilen terör örgütü PKK’yı gösteriyoruz. Eylem biçimine ve kimlik tespitine bakıldığından böyle değerlendirdik. Buradaki tedbirler sayın başsavcımız ve komutanlarımız ile güvenlik değerlendirmeleri yapmıştık. Tedbirli ve teyakkuz halindeydik. Bu değerlendirme sonucu arkadaşımız araca müdahale etmesi sonucu bu hadise yaşandı.

Bu hadiseyi önleyen kardeşimiz şehit oldu. Polisimiz onları durdurmak istedi.Teröristler kaçarken çatışma çıkıyor ve polisimiz karşılık veriyor. Sonrasında araç patlatılıyor. Tüm istihbaratlar değerlendiriliyor. Başka yerde eylem ihtimaline karşın teyakkuzdayız. 3 polisimiz yaralı. Yaralı sayımız 6-7 civarında. Tedavi olan polislerimiz tedavi altında. Allah emniyet mensuplarımızdan razı olsun” dedi.

Öte yandan, 3. teröristin kaçtığı iddiası nedeniyle vatandaşlar da "Şehitler ölmez vatanbölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları ile teröristi arama çalışmalarına katıldı.

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