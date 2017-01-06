KAMUDA VERGİLER AZALIYOR ÜCRET ARTIYOR

Kamuda vergiler azalıyor ücret artıyor

Memur-Sen milyonlarca memur ve işçiyi ilgilendiren gelir vergisi kesintilerinin çalışanların geliri oranında düzenlenmesi talebiyle Maliye Bakanlığı'na başvuru yaptı.

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Kısa süre içinde cevap bekleyen konfederasyon yetkilileri, cevabın olumsuz olması halinde konuyu mahkemeye taşıyacak. Memur-Sen Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Başkanı Hacı Bayram Tonbul, gelir vergisi hesaplanırken mali güç ölçütünün dikkate alınması gerektiğini söyledi. Her kamu çalışanının geliri oranında vergi verdiği bir düzenlemenin yapılması için Maliye Bakanlığı'na başvurduklarını bildiren Tonbul, "Düşük gelirli kamu çalışanlarının vergi dilimi yüksek gelirli kamu çalışanlarına göre daha yüksek. Gelecek görüş olumsuz olursa, konuyu mahkemeye taşıyacağız" dedi. Tonbul, konuyla ilgili şu örnekleri verdi:

FUTBOLCU YÜZDE 15, MEMUR 27

"Milyonlarca lira kazanan Süper Lig'deki bir futbolcuya yüzde 15'lik vergi uygulanırken, kamuda düşük maaşla çalışan bir memur yüzde 27'ye kadar vergi dilimine girebiliyor. Kamuda bir daire başkanının maaşı yaklaşık 6 bin 50 lira, gelir vergisi ise bin 101 lira. Yani yüzde 18.2'lik kesinti söz konusu. 4/C'li bir personelin maaşı bin 720 lira olmasına karşın gelir vergisi 474 lira. Yani yüzde 25'lik kesinti yapılıyor."
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