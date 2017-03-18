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KAR KAZALARA YOL AÇTI, ULAŞIM FELÇ OLDU

Kar kazalara yol açtı, ulaşım felç oldu

Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı felç etti.

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 Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı, etkisini artırdı. Tipi şeklinde yağan kar ile birlikte yollar beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri biriken karı temizlemede yetersiz kaldı. Özellikle TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ulaşım aksadı. Bazı araçlar yolda kalırken, çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi.

Kar kazalara yol açtı, ulaşım felç oldu

Saat 22.00 sıralarında Bolu Dağı Tüneli çıkışında ise kar ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kayan otomobil öndeki TIR'a arkadan çarptı. Arkadan gelen yolcu otobüsü de otomobil ve TIR'a çarptı. Otobüs sürücüsü Şenol Göksu araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri Göksu'yu kurtarmaya çalışırken, freni boşalan otobüs, hareket edip önde bulunan sağlık ekiplerinin sedyesini ezerek, ambulansa çarptı.

Araçtan çıkarılan Göksu, İzzet Baysal Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolcular ise bir süre sonra gelen aynı firmaya ait bir başka otobüsle yola devam etti.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım uzun süre tek şeritten kontrollü sağlanırken arkada uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA
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