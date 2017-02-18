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KILIÇDAROĞLU: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ORTAK PAYDAMIZI DİNAMİTLİYOR

Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği ortak paydamızı dinamitliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referanduma sunulan anayasa değişikliğinin Türkiye'nin ortak paydalarını dinamitlediğini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan “Hayır Platformu” ile görüştü

Gündemde 16 Nisan referandumu vardı . 

CHP lideri Türkiye'de fay hatlarının derinleştirildiğini söyleyerek, “Vatan, bayrak demokrasi, insan hakları, birarada yaşama iradesi bizim ortak paydamızdır. Yapılmak istenen anayasa değişikliği Türkiye'de yaşayan herkesi birarada tutan ortak paydayı dinamitliyor. Bizi asıl endişelendiren şey de bu” dedi.

Kılıçdaroğlu , Türkiye'nin etnik ve dini kimlik ve yaşam tarzları üzerinen ayrılıştırılmak istendiğini savundu.

Bu nedenle meydanlara çıkarken parti bayrağı değil Türk bayrağı kullanacağız dedi. 

Kılıçdaroğlu, “Tek amacımız anayasa değişikliği ile yapılmak isteneni vatandaşa anlatabilmek. Hepimizin dikkatli olması gerekir. Ayrışan bir Türkiye sadece kendisine değil bulunduğu bölgeye de zarar verir” diyerek, referandum için alanlarda farklı düşüncede sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin aynı amaç için çalışacağını da söyledi.

NTV
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