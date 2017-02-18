Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği ortak paydamızı dinamitliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan “Hayır Platformu” ile görüştü
Gündemde 16 Nisan referandumu vardı .
CHP lideri Türkiye'de fay hatlarının derinleştirildiğini söyleyerek, “Vatan, bayrak demokrasi, insan hakları, birarada yaşama iradesi bizim ortak paydamızdır. Yapılmak istenen anayasa değişikliği Türkiye'de yaşayan herkesi birarada tutan ortak paydayı dinamitliyor. Bizi asıl endişelendiren şey de bu” dedi.
Kılıçdaroğlu , Türkiye'nin etnik ve dini kimlik ve yaşam tarzları üzerinen ayrılıştırılmak istendiğini savundu.
Bu nedenle meydanlara çıkarken parti bayrağı değil Türk bayrağı kullanacağız dedi.
Kılıçdaroğlu, “Tek amacımız anayasa değişikliği ile yapılmak isteneni vatandaşa anlatabilmek. Hepimizin dikkatli olması gerekir. Ayrışan bir Türkiye sadece kendisine değil bulunduğu bölgeye de zarar verir” diyerek, referandum için alanlarda farklı düşüncede sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin aynı amaç için çalışacağını da söyledi.
Viranşehir’de bombalı araç saldırısı: 2 ölü
Diyarbakır merkezli şirketten referandum anketi
''AK Partililerin %35'i evet demiyor''
MHP'den referandum anketi açıklaması
Vefa Lisesi kız öğrenci yurdunda sapık isyanı
Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
MHP’li muhalifler ‘Hayır’ kampanyasını başlattı
CHP'de Muharrem İnce gerginliği
İşte trafik sigortasında primleri düşürecek adım
Trafik cezalarının tebliğine mola verildi
AK Partili başkandan Atatürk’e çirkin hakaret
Viranşehir'de, 1 ton bomba kullanılmış
KILIÇDAROĞLU: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ORTAK PAYDAMIZI DİNAMİTLİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referanduma sunulan anayasa değişikliğinin Türkiye'nin ortak paydalarını dinamitlediğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan “Hayır Platformu” ile görüştü
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS