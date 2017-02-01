KILIÇDAROĞLU O VEKİLİN İSTİFASINI İSTİYOR

Kılıçdaroğlu o vekilin istifasını istiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 1.2 milyon TL'lik haberleşme faturasıyla gündeme gelen CHP milletvekili Elif Doğan Türkmen'in Başkanlık Divanı'ndan istifa etmesi gerektiğini söylediği iddia edildi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP AdanaMilletvekili Elif Doğan Türkmen'in, TBMM Başkanlık Divanı'ndan istifa etmesi gerektiği yönündeki görüşünü yakın çevresiyle paylaştığı öğrenildi.

HEM MECLİS'İN HEM DE CHP'NİN GÜNDEMİNDE

Türkmen'in, 2016 için TBMM tarafından ödenen 1 milyon TL'yi aşan iletişim masrafı, CHP'nin de birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. CHP kurmayları, CHP'nin aralık ayındaki Adana mitingi ve yeni yıl tebriği için Adanalı tüm seçmenlere mektup gönderen Türkmen'in iletişim masrafının, "kabul edilebilir" limitin çok üzerinde olduğunu savunuyor ve 1 milyon TL'yi aşan iletişim bedelinin bir miktarının TBMM'ye iade edilmesi konusunda nasıl bir yöntem belirlenmesi gerektiği konusunda fikir alışverişi yürütüyor.

KILIÇDAROĞLU İSTİFASINI İSTİYOR

Bu konuda kamuoyuna açık mesaj vermeyen Kılıçdaroğlu'nun Türkmen ile iki gün önce telefon görüşmesi yaptığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun görüşmenin ardından yakın çevresiyle, Türkmen'in Başkanlık Divanı'ndan çekilmesi gerektiği yönündeki görüşünü paylaştığı, bu adımın kamuoyunda oluşan tepkiyi bir nebze giderebileceğini düşündüğünü ilettiği öğrenildi. Bu talebin ulaştırıldığı Türkmen'den henüz istifaya ilişkin olumlu ya da olumsuz bir sinyal gelmese de konu bugün saat 13.00'te genel merkezde toplanacak MYK'da da birinci gündem maddesi olacak. Parti kurmaylarının bir milletvekiline tanınan hakkın suiistimal edilmesi anlamına gelecek bu adımın partiyi zor durumda bıraktığı, partinin tedbir almaması durumunda daha zor durumda kalabileceği yönünde görüş bildirmesi bekleniyor.

Milliyet
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