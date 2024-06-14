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Doğalgaz yüklü tır devrildi: Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı

Doğalgaz yüklü tır devrildi: Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı
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İzmir'den Aydın'a doğru ilerleyen doğalgaz tüpü yüklü tır devrildi ve yan yattı, ardından tırın benzin deposu alev aldı.

İzmir'den Aydın istikametine ilerleyen doğalgaz yüklü tır Yeniköy mevkiinde Aydın çevre otoyolu üzerinde devrilerek yolda yan yattı.

Kaza ihabrı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan tırın benzin deposu alev alırken, yangın ekipleri tarafından söndürüldü.

Patlama riskine karşı Aydın'dan İzmir yönüne, Germencik gişelerden Aydın istikametine otobanın trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Ekiplerin kazanın yaşandığı yerde çalışmaları sürüyor.

Etiketler doğalgaz TIR devrilme
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