Koltuğa oturduğu gibi Erdoğan'ı hedef aldı !

Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yemin töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Nazi' benzetmelerini sonlandırmasını istedi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Pazar günü görevi devralan Steinmeier şöyle dedi: “Demokrasinin temelleri ne kadar sağlam? Batı’nın geleceği var mı? Avrupa nereye gidiyor? Gözlerimizi Fransa’daki seçimlere, Rusya’ya, ABD’ye, ama şu günlerde ise özellikle Türkiye’ye çevirdik. Türkiye için çok şey söz konusu, bizimle ilişkilerinde de. 30 yıl önce Türkiye’ye seyahat eden biri geri kalmış bir ülkeyle karşılaşıyordu. İnsanlar yoksuldu. Milyonlarca insan iş arayışıyla ülkelerini terk ederek, Avrupa ülkelerine göçtü. Bugün farklı bir Türkiye var. Bir ekonomi büyüme ve reformlar safhası, ama aynı zamanda kimsenin inkar edemeyeceği gibi Avrupa’ya bir yakınlaşma süreci yaşadı. Tüm bu gelişmeleri biz Almanlar övdük ve destekledik. Türkiye’nin 20 yılda gittiği yola, burada yaşayıp çalışan çok sayıda Türkiye kökenli insanlardan dolayı da özellikle minnet duyduk.

KISA ZAMANDA ÇÖKEBİLİR

Ama bugünkü Türkiye’ye gururla, bilgiçlikle bakamıyoruz. Biz, Türkiye’nin Irak ve Suriye gibi büyük kriz bölgelerine komşu olduğu durumunun bilincindeyiz. Geçen yaz yaşanan darbe girişimini kınıyoruz. Ama biz, yıllarca, on yıllarca tüm bu kazanılanların kısa zamanda kaybedileceği endişesi taşıyoruz. Bu endişeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum: Başkalarıyla birlikte inşa ettiğiniz her şeyi tehlikeye atmayın. Yumuşama yönünde inandırıcı her sinyala seviniriz. Ama, ağıza alınmayacak Nazi benzetmelerine son verin. Türkiye’yle müttefik olmak isteyenlerle bağları kesmeyin. Hukuk devleti, basın ve gazetecilerin özgürlüğüne saygı gösterin. Ve Deniz Yücel’i serbest bırakın.”

Cumhurbaşkanı Steinmeier, sadece Türkiye değil, Avrupa’da da bazı endişe verici gelişmeler olduğuna işaret etti.