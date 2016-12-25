KONSTANTİNİYYE KRİZİ

Konstantiniyye krizi

Ahmet Güneştekin'in eseri Kostantiniyye, tepkilerin ardından Ataköy'deki AVM'nin önünden kaldırıldı.

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Sanatçı Ahmet Güneştekin’in geçen yıl Venedik Bienali’nde sergilenen eseri Kostantiniyye, Ataköy’deki alışveriş merkezinin önüne konulmasından sonra tepkiler üzerine brandayla kapatıldı, ardından da kaldırıldı.

Güneştekin, yaşananları Hürriyet’e anlattı: “Eserimi satın alan işadamı Nihat Delibalta, ‘İstanbul’u sembolize eden bu eseri herkes görmeli’ diyerek A Plus AVM’nin önüne koymak istedi. Perşembe akşamı 50’nci doğum günümdü. Saat 18.00’de eserin açılışını yaptık. 23.00’te ‘Bu ismi nasıl koyarsınız, burası 1453’ten beri İstanbul’ diyen öfkeli bir grup AVM’nin önüne gelmiş. Tepkiler artınca Bakırköy Belediyesi gece eserin üzerini brandayla kapatmış.” 

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Hürriyet
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