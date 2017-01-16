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KONYAALTI SAHİLİ PROJESİ İHALEYE ÇIKIYOR

Konyaaltı sahili projesi ihaleye çıkıyor

Antalya’daki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ikinci kez ihaleye çıkacak.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konyaaltı Sahili projesi için 19 Ocak 2017 tarihinde yeniden ihaleye çıkacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin duyurusuna göre, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi, 3701 ada 2, 3699 ada 4, 3700 ada 1, 563 ada 3, Arapsuyu Mahallesi, 12767 ada 10, 1208 ile 1213 parseller ile Konyaaltı Beach Park ve Konyaaltı ilçesinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda hazırlanan avan ve/veya konsept projeler kapsamında yer alan ünitelerin/yapıların bir bütün halinde, çevre düzenlemesi işi kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

İhale, söz konusu sahilin 29 yıl süreyle işletme hak bedeli ve hasılattan yüzde 1 pay verilmek şartıyla işletilmesi ve süre sonunda bedelsiz olarak Antalya Büyükşehir Belediyesine devredilmesini de kapsıyor.

İhale, 19 Ocak saat 15.00'te Antalya Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilecek.

İşin toplam yatırım maliyeti 129 milyon 471 bin 934 lira, artırıma esas ilk yıl tahmini işletme hakkı bedeli KDV hariç, 6 milyon 100 bin lira olarak belirlendi.

İstekliler, ihale dokümanını Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görebilecek veya bin lira bedel karşılığında alabilecek.

Konyaaltı sahili düzenlenmesi işi için ilk ihale tarihi 11 Kasım 2016 olarak açıklanmış ancak istekli firma çıkmayınca ihale ertelenmişti.

AA
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