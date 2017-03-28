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'KORKUSUZ KIZ' ARTIK HEP ORADA KALACAK

'Korkusuz Kız' artık hep orada kalacak

ABD'de borsanın kalbi Wall Street'in sembolü bronz boğa heykelinin karşısına Dünya Kadınlar Günü'nde yerleştirilen "Korkusuz Kız" heykeli bir yıl daha yerinde kalacak.

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New York Menkul Kıymetler Borsasının (NYSE) bulunduğu Wall Street'teki bronz boğa heykelinin karşısına çalışma hayatındaki cinsiyet eşitsizliğine ve kadın yönetici sayısının azlığına dikkat çekmek amacıyla dikilen "Korkusuz Kız" heykelinin sergilenme süresinin uzatılması için New Yorkluların başlattığı imza kampanyası sonuç verdi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio düzenlediği basın toplantısında, Wall Street yakınındaki Bowling Green Park’ta bulunan "Korkusuz Kız"ın 2 Nisan 2017'ye kadar olan sergilenme süresinin Şubat 2018'e uzatıldığını açıkladı.

Sanatçı Kristen Visbal tarafından yapılan 121 santimetre yüksekliğinde ve 113 kilo ağırlığındaki "Korkusuz Kız" heykeli, State Street Global Advisors (SSGA) şirketince sipariş edilmişti.

Wall Street'in yaklaşık 3,3 metre yüksekliğindeki 3,2 tonluk bronz boğası, 1989 yılında İtalyan heykeltıraş Arturo Di Modica tarafından yapılmıştı.

AA
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