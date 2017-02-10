KREDİ KARTLARINDA TARİHİ REKOR

Kredi kartlarında tarihi rekor

Kredi kartlarıyla yapılan ödemeler 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12 büyüyerek 587 milyar liraya ulaştı.

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Bankalar arası Kart Merkezi (BKM)’nin verilerine göre Türkiye’de banka ve kredi kartlarının toplam 176 milyon adete çıktığını belirlendi. Bu rakam Türkiye nüfusunun iki katından fazla ve her bir kişide en az iki kart olduğunun bir göstergesi sayıldı.

MEDYADA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, artık bireyler için vazgeçilmez hale gelen kredi kartlarının medya raporunu açıkladı. Ajans Press’in 2016 yılı medya araştırmasında kredi kartı konulu medyaya  18 bin 228 haber yansıdığı tespit edildi. Araştırmada dikkat çeken bir ayrıntı ise kredi kartlarının en az siyasi olaylar kadar medyada yansıma bulması oldu. Ajans Press’in araştırmasında kredi kartlarıyla ilgili medyaya yansıyan önemli başlıklar şu şekilde oldu;

  • Her dört alışverişten biri banka kartıyla yapıldı.
  • Kişi başına toplam 53 kartlı ödeme işlemi gerçekleşti.
  • Kartlar ile sırasına göre en çok market-gıda, akaryakıt, giyim, sigorta ödemeleri, kamu-vergi ödemeleri gerçekleştirildi.
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