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MALİYE BAKANLIĞI'NDAN ÖNEMLİ UYARI

Maliye Bakanlığı'ndan önemli uyarı

Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) adını kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunanlara karşı vatandaşları uyardı.

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Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "bazı şahısların" vatandaşları telefonla arayarak, MASAK incelemesinde adlarının geçtiğinin söylendiğine dikkat çekildi.

Bu kişilerin, aradıkları vatandaşlardan MASAK’taki işlerini çözebilecekleri vaatleriyle para istedikleri; ayrıca bazı kişilerin de kendilerini MASAK elemanı olarak tanıtıp, vatandaşlardan para sızdırmaya çalıştığı duyumlarının ulaştığı belirtildi ve şöyle denildi:

"Dolandırıcılık amacıyla yapıldığı anlaşılan bu tür girişimlere, vatandaşlarımızın hiçbir şekilde itibar etmemeleri gerekir. Diğer taraftan, bu şekilde talepte bulunulduğu durumlarda Bakanlığımıza bilgi verilmesi halinde yetkili makamlar nezdinde gerekli işlemler Bakanlığımız tarafından yapılacaktır.Ayrıca, vatandaşlarımız bu tür durumlar ile karşılaşmaları halinde, yetkili emniyet makamlarına veya Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilir."
 

DHA
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