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MALTEPE’DE KAĞITSIZ GÜNLER

Maltepe’de Kağıtsız Günler

Maltepe Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler, 100’den fazla fidanı doğaya kazandırdı. “Kağıtsız Günler” projesi ile 100’den fazla öğrencinin 300 kâğıt, 400 peçete, 9 büyük rulo kâğıt havlu tasarrufu yapması planlanıyor.

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Maltepe Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakım Evlerinde eğitim gören çocuklar, dünyanın önemli sorunlarından biri olan geri dönüşüm ve iklim değişikliği ile mücadele ediyor. Zümrütevler kreşinde bir araya gelen öğrenciler 100’den fazla fidanı doğaya kazandırdı. Ayrıca kreşlerde başlatılan “Kağıtsız Günler” projesi kapsamında yıl içerisinde 3 gün boyunca hiçbir kreşte kâğıt, çalışma sayfası, aktivite kitapçığı, kâğıt havlu veya peçete kullanılmayacak. Maltepe Belediyesine bağlı 5 kreşte uygulamaya konulan bu proje ile yaklaşık 100 öğrencinin 300 kâğıt, 400 peçete, 9 büyük rulo kâğıt havlu tasarrufu yapması hedefleniyor. Kağıt tüketiminden uzak bir gün geçiren öğrenciler bir günü ahşap boyama, boncuk dizme, nostaljik bahçe oyunları, kil ve hamur yoğurma etkinlikleri ile hobi bahçelerinde geçirecek.

Kreş öğretmenleri, “Öğrencilerimiz kendilerine ait el kurulama havlularını getirerek, tuvaletlerde ellerini yıkadıktan sonra kâğıt havlu kullanmadan günlerini tamamlayacak. Bu etkinliğimizle, hem öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirmelerine fırsat vermiş olacağız, hem de onlara bir gün içinde ne kadar kâğıt tasarruf edebileceğimizi göstereceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

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