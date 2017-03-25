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MALTEPELİ KADINLAR FELEKTEN BİR GÜN ÇALDI

Maltepeli kadınlar felekten bir gün çaldı

Yıllar önce düzenlendiği dönemlerde büyük ilgi gören, eğlence ve müzik hayatında önemli bir yer kaplayan matine eğlenceleri, Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle geri döndü.

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Altıntepe, Çınar, İdealtepe ve Küçükyalı mahallelerini kapsayan matineye,  Maltepe Belediye Başkanı  Ali Kılıç da konuk oldu. Kadınlarla tek tek ilgilenen Kılıç, , “7’den 77’ye mahallelerimizin kadınları burada. Biz Maltepeliler olarak, çok şatafatlı eğlenceleri sevmiyoruz. Bu da çok şatafatlı değil, ama bir araya gelip sohbet edeceğimiz güzel bir etkinlik. Günün stresini atmak, sizleri önemsediğimizi göstermek ve belediye hizmetlerimizin sizlere ne kadar ulaşıp ulaşmadığını anlamak için böylesi matineler, bizler için de çok önemli. Maltepe’nin aydın, çağdaş, neye sahip çıkacağını bilen, her biriniz yeni Mustafa Kemalleri doğuracak olan şimdinin ve geleceğin Zübeyde Hanımları, siz hem erkekleri, hem de dünyayı değiştirebilecek güçtesiniz. Bol eğlenceler” dedi. Daha sonra Maltepe Belediyesi’nin kadınlara yönelik 7 gün 24 saat hizmet veren Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Kadın Danışma Merkezi, kadın istihdamının arttırılmasına yönelik çalışmaları,  “Girişimcilik Mutfağı” projesi, atölye çalışmaları, kreşler, engelli hizmetleri, evde bakım ve sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Matineye arkadaşları, komşuları ve çocukları ile birlikte gelen kadınlar, kendileri için hazırlanan ikramlar eşliğinde doyasıya eğlendi. Sanatçı Arzu Akçay’ın seslendirdiği Türk sanat müziğinin sevilen şarkılarına eşlik eden kadınlar, bol bol dans etti. Matineye Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner, Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürü Nilgün Sevdiren, Çınar, İdealtepe ve Küçükyalı muhtarları da katıldı.

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