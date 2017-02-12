  • Şanlıurfa'da rehine krizi !
  • Yıldırım Demirören referandum'da 'Evet' diyecek
  • 2 milyon kişiyi ilgilendiriyor... Ayda 35 TL kesilecek
  • Seçimleri bilen Adil Gür'den referandum anketi
  • Devlet Bahçeli'den ''evet'' formülü ! Kağıda yazdı
YEREL HABERLER
Mardin Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

MARDİN'DE 9 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Mardin'de 9 mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'in 3 ilçesine bağlı 9 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilidi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Mardin'in merkez Artuklu ile Nusaybin ve Ömerli ilçelerine bağlı 9 kırsal mahallede arama yapmak amacıyla düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz sözde Ömeryan kırsal alanı, Ömerli ilçesi Sulakdere ve Aytepe, Nusaybin ilçesi İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu ile Artuklu ilçesi Yardere ve Ahmetli mahallelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve sığınak ve barınaklarını tahrip etmek, şüpheli görülen şahısların ikametgahlarında Cumhuriyet Savcılığı ile koordineli bir şekilde arama yapmak maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bugün saat 06.00 itibari ile söz konusu mahallelerde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

İHA
990
MHP'nin referandum toplantısına katılmadılarMHP'nin referandum toplantısına katılmadılar
Fare bir aileyi yok ediyorduFare bir aileyi yok ediyordu
Fitch'ten Trump'ın politikalarıyla ilgili şok tespitFitch'ten Trump'ın politikalarıyla ilgili şok tespit
Meral Akşener'in katıldığı toplantıda krizMeral Akşener'in katıldığı toplantıda kriz
Bursa'da "Ponzi Yöntemi"yle DolandırıcılıkBursa'da "Ponzi Yöntemi"yle Dolandırıcılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklar için durduCumhurbaşkanı Erdoğan çocuklar için durdu
Avrupalı turistlere pasaport şartı kaldırılacak mı ?Avrupalı turistlere pasaport şartı kaldırılacak mı ?
Kızılderililer sorunun cevabını bulunca Müslüman olduKızılderililer sorunun cevabını bulunca Müslüman oldu
Meral Akşener:'' %56 hayır çıkacak''Meral Akşener:'' %56 hayır çıkacak''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS