Mardin'de çatışma: 1 PKK'lı öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Mardin merkez Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi yakınlarında tespit edilen PKK’lı teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Operasyonda çıkan çatışmada bir PKK’lı öldürüldü.
Çatışma sonra bazı teröristlerin dağlık alana kaçtığı öğrenilirken, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonun devam ettiği bildirildi.
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS