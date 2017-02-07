MEB'den öğretmen atamaları için flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yaptı. MEB müsteşarı, atamalar için kamu kadrolarına dağılımın henüz yapılmadığını söyledi. Tekin,“Öğretmen ataması olacaksa da Şubat ayına yetişmez” dedi.
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