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MEB'DEN ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

MEB'den öğretmen atamaları için flaş açıklama

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarının Şubat ayına yetişmeyeceğini söyledi.

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Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yaptı. MEB müsteşarı, atamalar için kamu kadrolarına dağılımın henüz yapılmadığını söyledi. Tekin,“Öğretmen ataması olacaksa da Şubat ayına yetişmez” dedi.

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