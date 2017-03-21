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MEHMET ALİ ERBİL SOSYAL MEDYADAN SEVGİLİ YAPTI!

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan sevgili yaptı!

Mehmet Ali Erbil, canlı yayın sırasında flaş bir itirafta bulundu.

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Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, canlı yayın sırasında flaş bir itirafta bulundu. Ünlü şovmen, ısrarlı sorular üzerine sosyal medyadan sevgili bulduğunu söyledi.





CROPY

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[Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan sevgili yaptı!]
 

Bakü'ye uçacağını söyleyen Mehmet Ali Erbil, sunucu Seren Serengil’in, "Benim tanıdığım Mehmet Ali bu yolculuğa bir aşk, sevgili için çıkıyordur" demesi üzerine, bu ilişkisini itiraf etmek zorunda kaldı.

Instagram’dan bir sevgili edindiğini söyleyen ünlü şovmen, onun için Bakü’ye gideceğini açıkladı.

"YASMİN’İ UYARIYORUZ"

Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin’le ilgili soruya, "Kızım şov dünyasının içinde ve yaptıkları gayet normal. Ancak yine de sosyal medyaya koyduğu bazı fotoğraflarından dolayı uyarıyoruz" yanıtını verdi.

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