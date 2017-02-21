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MEME KANSERİNİ BEBEĞİ TEŞHİS ETTİ

Meme kanserini bebeği teşhis etti

Annesinin meme kanseri olduğunu 6 aylık bebek teşhis etti

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26 yaşındaki Sarah Boyle, 6 aylık bebeği Teddy'nin meme kanserini teşhis ettiğini söyledi.

Bebeğinin sağ memesinden süt emmeyi reddettiğini söyleyen anneye 2013’te iyi huylu kist tanısı konmuştu.

Sarah, kiste tekrar bakılmasını istemiş ancak kendisine endişelenmemesi söylenmişti.

BBC Türkçe’nin haberine göre; genç anne, oğlunun geçen yaza kadar ‘sorunsuz bir şekilde’ süt emdiğini belirtti.

Ancak Sarah’nın söylediğine göre Teddy’nin davranışları birden değişti ve annesini itmeye başladı.

Sarah, “Çok huzursuzlaşmıştı, hatta bana vuruyordu. 8 aylık bir bebeğin annesini itmesi çok kalp kırıcı” diyor.

Sarah kistin sertleştiğini, acı vermeye başladığını ve memesinin şekil değiştirdiğini söylüyor.

Daha sonra tekrar doktora gitti ve meme taraması yapıldıktan sonra doktorlar kiste biyopsi yaparak kanser teşhisi koydular.

Üçlü negatif meme kanserinin ikinci evrede olduğu teşhisi konulan anne, çifte mastektomi yaptırdığını ve kemoterapi gördüğünü söyledi.

Bazı bebeklerin göğüsteki değişiklikleri sezebildiklerine dair anekdotlar olsa da, doktorlar bunun her zaman kanserin işareti olduğunu düşünmüyor.

BBC Türkçe
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