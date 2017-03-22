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MHP İLE VATAN PARTİSİ'NİN ÇİZGİ KAVGASI

MHP ile Vatan Partisi'nin çizgi kavgası

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ''AKP bizim çizgimize geldi'' diye konuştu. Benzer bir açıklamayı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de yapması siyasetteki dalgalanmayı gözler önüne serdi.

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Ortadoğu Gazetesi'ne konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, son dönemde AK Parti ile olan yakınlaşmayla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. 

Yalçın "AKP iktidarı, bugün uluslararası alanda MHP benzeri bir duruşla küresel aktörlere karşı milletimizin haklarını savunuyor. Türkiye'nin bütünlüğüne, terörle mücadeleye, üniter yapıya ve ulus devlet modeline bakışta MHP gibi düşünülüyor. İktidar partisi son dönemde, MHP'nin beklentileri paralelinde söylem ve uygulamalara imza atıyor. Neticede AKP iktidarı MHP'nin dediğine geldi. Bu, MHP için önemli bir siyasi başarıdır. Bu değişimde, MHP'nin verdiği tavizsiz mücadelenin ve takındığı sarsılmaz tutumun payı vardır." diye konuştu.

Ancak birebir olmasa sa benzer bir açıklama Vatan Partisi Doğu Perinçek tarafından yapılmıştı.

İran Tesnim Haber Ajansına konuşan Perinçek'in sözleri, MHP'li Yalçın ile oldukça benzer ifadeler içeriyor:

''Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Biz kendi partimizin programında duruyoruz. Biz ne AK Partiye yaklaşıyoruz, ne de onu destekliyoruz. Mesela; bir, AK Parti silahla PKK'nın üzerine yürüdü bu program bizim, bizim programımıza geldi şimdi biz programımızı terk mi edeceğiz? FETÖ'yle 40 yıldır mücadele ediyoruz, AK Parti bizim programımıza geldi, biz programımızı terk mi edeceğiz? Rusya'yla, İran'la dostluk diyoruz, AK Parti bizim programımıza geldi, şimdi biz programımızı terk mi edeceğiz? Darbe oldu biz darbede merkezi görev yaptık, biz olmasak o darbe başarıya ulaşacaktı. AK Partinin yöneticileri Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım hepsi bunu biliyor, biz programımızın gereğini yapıyoruz. Yoksa AK Partiye ne yaklaşıyoruz, ne uzaklaşıyoruz. Biz aynı yerde duruyoruz nedir o yer? Bugün Türkiye'nin birinci meselesi vatan savaşıdır, ondan sonra PKK'nın üzerine yürünecektir, yürünmelidir. Bu bizim program, biz programımızdan vazgeçmeyiz. Hayır oyları, eğer AK Partisiyle olan mücadelemizi kastediyorsanız evet, bu getirdikleri anayasayı kabul etmek mümkün değildir. Biz Türkiye'nin anayasal geleneklerini ve önümüzdeki sorunları çözecek anayasal düzeni savunuyoruz o kadar. AK Parti açılım yaparken PKK'nın üzerine yürüdü bravo yürüsün tabi ki bizim yanımıza geldi memnunuz, FETÖ'yle beraber bizi hapse attı. Ne yapalım? Şimdi FETÖ'nün üzerine yürüyor ne yapalım? Şimdi biz tekrar FETÖ'nün yanına mı geçelim? Vatan Partisi'nin tüzüğü bellidir. Mesela ŞANGAY İşbirliği Örgütüne yöneldi AKP ne yapalım? ŞANGAY İşbirliği Örgütü'ne düşman mı olalım? Bizim parti programımızda yazılı Türkiye ŞANGAY İşbirliği Örgütü'ne katılsın. Biz programımızı savunmayalım mı?''

 

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