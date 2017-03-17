Microsoft desteği kesiyor

9 yaşındaki işletim sisteminin fişi, Microsoft tarafından 11 Eylül 2017'de kalıcı olarak çekilecek. Vista, bu tarihten sonra güvenlik onarımı veya hotfix yamalarını almayacak. İşletim sisteminin "temel" desteği 10 Nisan 2012'de sona ermişti ancak "uzatılmış" destek süresi, önümüzdeki aya kadar geçerliydi.

Windows XP'de olduğu gibi, Vista'yı destek süresi tamamlandıktan sonra kullanmak, Microsoft'un açıklamasına göre PC'nizi güvenlik risklerine ve virüslere açık hale getirecek. Firma, Vista'daki Internet Explorer 9'un çok uzun süre önce ömrünü tamamladığının, bu tarayıcıyı kullanmanın daha çok risk doğuracağının da altını çiziyor. Microsoft, Vista'yla uyumlu olmayan uygulama ve cihazların sayısının giderek artacağını söylüyor.

Vista'da Microsoft Security Essentials kullananlar, virüs imzası güncellemeleri almaya devam edecekler ancak bu da sürekli olmayacak. Buna ek olarak Microsoft, MSE'nin etkisinin en son güvenlik güncelleştirmelerine sahip olmayan PC'lerde kısıtlı olacağını söylüyor.



2007'de tanıtılan Vista, Windows XP'nin halefi olarak ortaya çıkmış ve birçok modern işlevle gelmişti. Ancak donanım gereksinimleri ve Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) gibi kısıtlayıcı güvenlik işlevleri, işletim sisteminin yolunu kesmişti. Microsoft, güvende kalmanız için Windows 10'a geçmenizi veya PC'niz Windows 10 ile uyumlu değilse onu yükseltmenizi tavsiye ediyor.