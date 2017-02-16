Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: 10 yıldan 2 yıla iniyor !

İş mahkemelerinde yaşanan sorunların çözümü için iki bakanlık harekete geçti. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Adalet Bakanlığımızla birlikte Iş Mahkemeleri Kanunu'nda yeni bir çalışmayı tamamladık. Yakında Bakanlar Kurulu'na taşıyacağız. Bu kanunla işverenin dinamikleri yükselecek, çalışanın da çalışma kalitesi artacak. Bunun için de sorunu 1 ayda çözebilecek arabuluculuk kurumu getiriyoruz" dedi.

Mahkeme yolu açık

Arabulucuk kurumunun yüzde 60-70 problemleri çözeceğini belirten Müezzinoğlu, "Anlaşma olmazsa mahkeme yolu açık. 10 yıl önce ayrıldığım bir işyerinde avukat bir arkadaş dedi ki 'Hakkını ararsan, bana vekaletini ver, yarısı senin yarısı benim.' Böyle bir hukuk yok. Geriye dönük alacaklar için mahkemeye başvuru süresini 2 yıla indirmeyi planlıyoruz" diye konuştu. Mevcut uygulamada bu süre 10 yıl. Kıdemde referandum sonrası Mehmet Müezzinoğlu, herkesin görebildiği şeffaf ve sürdürülebüir bir kıdem tazminatı fonunu, 16 Nisan'da yapılması planlanan referandumdan sonra ele alacaklarını açıkladı. Taşeron işçinin kadroya alınması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Müezzinoğlu, sorunu bu yü çözeceklerini söyledi. Müezzinoğlu, özeHikle engeninin işe alıntında 4 yıl boyunca sigorta primi ve vergisini devletin ödeyeceğini de bildirdi.