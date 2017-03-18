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MOODY'S'İN KARARINA ÇOK SERT TEPKİ

Moody's'in kararına çok sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Moody's'in Türkiye'nin not görünümünü negatife çekme kararı sonrası çok sert bir açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli'den, Moody's'in Türkiye'nin not görünümünü negatife çekme kararı sonrası sosyal medya üzerinden cevap geldi. Gedikli ilk paylamışında, "Moody’s yine Cuma günü gece operasyonu yaparak sanal korkular ve olmayan riskler üzerine bir rapor açıkladı!" ifadelerini kullandıktan sonra açıklamalarına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kurumsal gücünde yaşanan erozyonun devamı diyerek saçmalamış! FETÖ'cülerin kurumlardan temizlenmesi mi rahatsız etti sizi? (Moody's'in Gerekçesi: Türkiye'nin kurumsal gücünde yaşanan erozyonun devamı) Zayıflayan büyüme görünümü demiş, Çin-Hindistan’ı çıkar gelişenlerde büyüme oranı 0.9 tüm dünya da 2.4! Ayrıca sanayi üretiminden sizi şaşırtacak derecede olumlu sonuçlar gelecek o zaman göreceğiz. (Moody’s’in Gerekçesi: Zayıflayan büyüme görünümü) Kamu ve dış ödeme dengeleri üzerinde artan baskılar demiş kamu maliyemizde sene basında kendi aldığımız kararla uyguladığımız 1,9 açık kamu maliyesinde ve mali disiplinde hiçbir sorun olmadığını gayet iyi biliyorsunuz ayrıca Maastricht kriteri olan yüzde 3 açığa hasret tüm AB ve sonuç olarak artan kredi şoku riski demiş tam saçmalamış; Avrupa’da ödenemeyen kredi oranı yüzde 20. Açın bakın bakalım Türkiye’de dışarıya ödenemeyen borç var mı oranı kaç! Türkiye borç ödeme konusunda tarihin en büyük kriz zamanı olan 2001 döneminde bile aç kaldı borç ödedi hele ki şuanki güçlü kamu maliyesi ve bankacılık sistemindeki Türkiye için abesle iştigal iddia. (Moody’s’in Gerekçesi: Kamu ve dış ödeme dengeleri üzerinde artan baskılar)."

"Sipariş üzerine yazılan raporlar"

Gedikli, "Ben size bu sipariş üzerine yazılan raporların gerçek nedenini anlatayım; Önce FED faizi 4 kez artıracak diye uydurup piyasaları panik ettiler. Ardından FED heveslerini kursaklarında bıraktı çünkü hala ABD ekonomisi rayında değil. Arkasından TCMB politika faizini arttırmazsa kurlar zıplar diye sanal korku yarattılar! TCMB politika faizini artırmadı ve dolar çakıldı, senaryoları ellerinde patladı. Çareyi yine bir New York’tan gece yarısı rapor açıklama bahanesi ile Türkiye ile ilgili gerçek dışı maddeler sıralamakta buldular!" değerlendirmesinde bulundu.

Moody's, Türkiye'nin not görünümünü 17 Mart 2017 Cuma gecesi durağandan negatife indirmiş, notunu değiştirmediğini bildirmişti.

İHA
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